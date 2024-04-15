Вода по пояс, куры утонули: жители Богатовского района оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка

В Самарской области вода не отступает. Паводок заставляет людей бросать свои дома, вещи и скот и убегать от стихии. Во многих районах губернии спасатели эвакуируют жителей. В Богатовском районе введен режим ЧС. От цивилизации из-за сильного затопления оказались отрезаны жители поселка Заливной. Местная жительница Елена Щипанова рассказала журналисту «КП-Самара», что сейчас происходит в населенном пункте.
«Обнулились полностью».
Елена поделилась: родные улицу и дом сегодня не узнать. Верхушка забора еле виднеется из воды, от сараев с курами ничего не осталось, полностью затопило кухонный гарнитур. Судя по фото, в поселке воды по пояс.
— Ужасом назвать это уже не получается, это настоящая катастрофа! За сутки затопило всю улицу, дома ушли под воду. Мы пытались спасти мебель и технику, поднимали все повыше, но это не помогло. Шкафы, кухня, холодильник, диваны, мотоблок, снегоуборщик — все оказалось под водой. Утонули куры. Обнулились полностью, — говорит Елена Щипанова.
По словам женщины, тяжелые последствия от паводка затронули многие семьи:
— Местные власти не бездействуют, но хочется, чтобы работу по борьбе с паводком усилили. Например, предупредительное оповещение включили тогда, когда вода начала убывать. Тем самым еще больше напугали людей, которые и без того находятся в ужасе.
«Не можем приготовить еду и зарядить телефоны».
Жительница Заливного утверждает: доставка продуктов и передвижение по воде тоже не налажены.
— Еду подвозят в одну точку поселка, при этом нигде не сообщается, когда и во сколько привезут. Приходится караулить весь день, чтобы хоть хлеб достался. Хуже того, что у некоторых нет возможности до этой точки добраться. Вчера утром просили привезти воды, но дождались ее только вечером.
Сейчас Елена, ее муж и дочь «гостят» у родственников в том же поселке:
— Этот многоквартирный дом — единственный островок, куда вода не добралась. Однако после одной беды пришла следующая, в поселке в воскресенье, 14 апреля, отключили электричество.
Местные жители лишились цивилизации. Телефоны разряжены, люди остались без связи и даже возможности приготовить еду.
— Продукты стали портиться, холодильник уже не работает. У многих электроплиты, от которых теперь никакого толку. Зачем сейчас отключать электроснабжение, когда уходит вода и от тех домов, которые не затапливаются? Телефоны остались без зарядки, нет связи совсем, — говорит местная жительница.
Соседи пытаются поддержать в трудную минуту.
Елене и ее семье остается ждать ухода воды и пытаться начать жизнь сначала.
— Попытаемся восстановить все коммуникации, чтобы все просушить отмыть, отстирать. Затем придется делать капитальный ремонт, покупать мебель, бытовую технику. Нам обещали выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи на первоочередные нужды, а также 100 тысяч на частичную потерю имущества. Конечно, на восстановление дома этих средств не хватит. Купим газовый котел, чтобы просушить и холодильник. На большее не хватит, — говорит Елена.
Жители ближних поселков предлагают помощь пострадавшим от паводка. В социальных сетях неравнодушные предлагают продукты, резиновые сапоги и помощь в переправе. Если вы тоже хотите помочь семье Елены в беде, то можете связаться с ней по номеру телефона или через соцсети.