Вода по пояс, куры утонули: жители Богатовского района оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка

— Попытаемся восстановить все коммуникации, чтобы все просушить отмыть, отстирать. Затем придется делать капитальный ремонт, покупать мебель, бытовую технику. Нам обещали выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи на первоочередные нужды, а также 100 тысяч на частичную потерю имущества. Конечно, на восстановление дома этих средств не хватит. Купим газовый котел, чтобы просушить и холодильник. На большее не хватит, — говорит Елена.