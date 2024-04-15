В Воронежской области в 2024 году от бешенства уже умерли 19 животных

Санитарные врачи сообщили о количестве животных, умерших от бешенства в Воронежской области за истекший период 2024 года.
По данным сотрудников Роспотребнадзора, было 19 случаев бешенства в 14 районах области. Жертвами этой смертельной болезни стали семь собак, шесть лис, пять кошек и одна корова.
В очагах бешенства пострадали от нападений животных 38 человек. А всего на территории области после агрессии братьев наших меньших обратились в больницы 1563 наши земляка. В 37 случаях их кусали дикие животные.
В то же время случаев заболеваний бешенства среди людей в Воронежской области нет с 2009 года. Чтобы их и не было, важно помнить простую вещь — при каждом нападении животных, даже закончившихся легкой царапиной, следует обращаться к помощи врачей.