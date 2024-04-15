Генподрядчика по уборке улиц Ростова задержали

Глава подрядной организации по уборке улиц Ростова ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко арестован по подозрению в незаконном обналичивании более 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно информации правоохранителей, гендиректор ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко и гендиректор ООО «Тактика-групп» Александра Гуляренко обвиняются в изготовлении поддельных распоряжений о переводе более 4 млн рублей в рамках обслуживания муниципального контракта по уборке улиц Ростова.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот денежных средств». По версии следствия, подозреваемые обналичивали бюджетные деньги, которые поступали на счет организации по муниципальному контракту, с помощью ряда подконтрольных фирм.
Иван Гуляренко и Александра Гуляренко в настоящее время находятся в СИЗО. Следователи продолжают вести оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу.