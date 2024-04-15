Генподрядчика по уборке улиц Ростова задержали

Глава подрядной организации по уборке улиц Ростова ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко арестован по подозрению в незаконном обналичивании более 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.