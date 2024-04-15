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В Самаре задержали подозреваемого в избиении девушки-инвалида

Самарец применил насилие в отношении 17-летней девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители поделились страшной историей в социальных сетях. Молодую девушку-инвалида избили на улицах города.

По информации СУ СК России по Самарской области, 16-летний парень подозревается в избиении 17-летней девушки-инвалида. По данным следователей, 25 марта текущего года подозреваемый избил девушки на остановке общественного транспорта. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека.

На данный момент решается вопрос об заключении парня под стражу. В отношении задержанного завели уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят все следственные действия и устанавливают обстоятельства преступления.