В Самаре задержали подозреваемого в избиении девушки-инвалида

По информации СУ СК России по Самарской области, 16-летний парень подозревается в избиении 17-летней девушки-инвалида. По данным следователей, 25 марта текущего года подозреваемый избил девушки на остановке общественного транспорта. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека.