В Самаре задержали подозреваемого в избиении девушки-инвалида

В Самаре местные жители поделились страшной историей в социальных сетях. Молодую девушку-инвалида избили на улицах города.
По информации СУ СК России по Самарской области, 16-летний парень подозревается в избиении 17-летней девушки-инвалида. По данным следователей, 25 марта текущего года подозреваемый избил девушки на остановке общественного транспорта. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека.
На данный момент решается вопрос об заключении парня под стражу. В отношении задержанного завели уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят все следственные действия и устанавливают обстоятельства преступления.