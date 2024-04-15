«По лесу гонял ее с ножом»: В Пермском крае девочки-подростки избили мальчика

В Чусовом Пермского края две девочки избили мальчика и отобрали у него банковскую карту. О произошедшем рассказала мама пострадавшего ребенка в группе «ЧП Чусовой» в соцсети ВКонтакте. В посте также опубликовано видео этого конфликта.
Женщина написала, что девочки напали на ее сына, отобрали у него шапку и банковскую карту, а затем избили. На кадрах видно, как школьницы повалили ребенка на землю, били его и оскорбляли.
Мать пострадавшего мальчика отметила, что написано заявление в полицию, к нему приложена видеозапись. Жительница Чусового также просит откликнуться родителей малолетних хулиганок.
Журналист «КП Пермь» пообщалась с мамой одной из девочек, которая оказалась на видео с данным инцидентом. Она пояснила, что между детьми была простая потасовка.
— Как таковой драки я там не увидела… Одно скажу, в комментариях под видео появились оскорбления, травля и угрозы. С моей стороны написано заявление по поводу публикации данного видео, как раз этого не должны были делать. Все оскорбления, угрозы распечатаны и переданы адвокату. А все, что произошло — простая потасовка. Если не считать, что мальчики потом по лесу гоняли девочку с ножом. Это выяснилось сегодня в кабинете соцпедагога, — рассказала родительница одной из школьниц.
По ее словам, все началось с того, что мальчик понял, что потерял карту и начал ее искать, а девочки просто пошутили над ним.
— Дети дружно играли вместе. Парень понял, что потерял банковскую карту и начал ее искать. Ребята пошутили, вот она, а ее не было у девчонок. И мальчик начал обзывать, материть, вот и постаяли за себя, — сообщила женщина.
Редакция «КП Пермь» обратилась за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве уточнили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки.
— Ранее заявление в полицию не поступало. Одна из участниц инцидента установлена. Сейчас проверка продолжается, — пояснили в МВД.