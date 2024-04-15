«По лесу гонял ее с ножом»: В Пермском крае девочки-подростки избили мальчика

— Как таковой драки я там не увидела… Одно скажу, в комментариях под видео появились оскорбления, травля и угрозы. С моей стороны написано заявление по поводу публикации данного видео, как раз этого не должны были делать. Все оскорбления, угрозы распечатаны и переданы адвокату. А все, что произошло — простая потасовка. Если не считать, что мальчики потом по лесу гоняли девочку с ножом. Это выяснилось сегодня в кабинете соцпедагога, — рассказала родительница одной из школьниц.