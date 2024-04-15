«Сердце не выдержало»: в Екатеринбурге нашли мертвой 15-летнюю гимназистку

В Екатеринбурге скончалась 15-летняя ученица гимназии № 47. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Анастасия (имена изменены — прим.ред) скончалась в ночь на 14 апреля в квартире своей 16-летней подруги Кати на улице Братьев Быковых.
По данным осведомленного источника, накануне вечером девочки выпили по две банки пива. А после прогулки отправились к Кате спать. Старшая из школьниц пригласила к себе подругу, так как родителей не было дома. Утром Настя уже не подавала признаков жизни. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть несовершеннолетней.
Известно, что у Анастасии было врожденное неврологическое заболевание. Гимназистка воспитывалась матерью и отчимом.
— Как мне сказали, уснула и не проснулась. Мы были лучшими подругами, но год близко не общались. Возможно, из-за болезни и алкоголя ночью был приступ или сердце не выдержало, — рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Насти.
В гимназии № 47 отказались комментировать смерть ученицы. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от заявлений.
Напомним, что 12 апреля на ЖБИ покончил с собой 11-летний школьник. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства».