«Сердце не выдержало»: в Екатеринбурге нашли мертвой 15-летнюю гимназистку

По данным осведомленного источника, накануне вечером девочки выпили по две банки пива. А после прогулки отправились к Кате спать. Старшая из школьниц пригласила к себе подругу, так как родителей не было дома. Утром Настя уже не подавала признаков жизни. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть несовершеннолетней.