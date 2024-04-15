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Пожизненное заключение требует прокуратура для убийцы 11-летней девочки из Сима

Для убийцы 11-летней девочки из Сима запросили пожизненной заключение.

Источник: Комсомольская правда

Уже на этой неделе суд вынесет приговор жителю Сима Дмитрию Моисееву, который надругался, а потом убил 11-летнюю подругу своей дочери.

Гособвинитель запросил для педофила пожизненный срок в колонии особого режима. Об этом КП-Челябинск сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также прокуратура просит удовлетворить гражданский иск родителей убитой девочки к Моисееву. Они просят выплатить им 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В июле прошлого года вся Челябинская область вздрогнула от ужаса вместе с небольшим городком Симом. 9 июля там пропала 11-летняя девочка. А через два дня ее нашли, но уже мертвую. Как оказалось, девочку вывез в лес, надругался над ней, а потом и убил отец ее подруги Дмитрий Моисеев.