Пожизненное заключение требует прокуратура для убийцы 11-летней девочки из Сима

В июле прошлого года вся Челябинская область вздрогнула от ужаса вместе с небольшим городком Симом. 9 июля там пропала 11-летняя девочка. А через два дня ее нашли, но уже мертвую. Как оказалось, девочку вывез в лес, надругался над ней, а потом и убил отец ее подруги Дмитрий Моисеев.