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В Петербурге пьяный мужчина пытался проникнуть на аэродром

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Мужчина пытался проникнуть на территорию аэродрома в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, его задержали сотрудники дирекции авиационной безопасности аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

Источник: © РИА Новости

«15 апреля совершена попытка несанкционированного проникновения на аэродром. Сотрудники дирекции авиационной безопасности аэропорта незамедлительно задержали мужчину при попытке проникновения на контролируемую территорию аэропорта, после чего он был передан сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта «Пулково», он работал и работает в штатном режиме.

По данным ряда Telegram-каналов, пьяный житель Петербурга пытался проникнуть на летное поле в «Пулково», перелезая через забор, однако застрял в колючей проволоке.