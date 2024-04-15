В Петербурге пьяный мужчина пытался проникнуть на аэродром

«15 апреля совершена попытка несанкционированного проникновения на аэродром. Сотрудники дирекции авиационной безопасности аэропорта незамедлительно задержали мужчину при попытке проникновения на контролируемую территорию аэропорта, после чего он был передан сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе.