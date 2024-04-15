В Петербурге пьяный мужчина пытался проникнуть на аэродром

«15 апреля совершена попытка несанкционированного проникновения на аэродром. Сотрудники дирекции авиационной безопасности аэропорта незамедлительно задержали мужчину при попытке проникновения на контролируемую территорию аэропорта, после чего он был передан сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта «Пулково», он работал и работает в штатном режиме.
По данным ряда Telegram-каналов, пьяный житель Петербурга пытался проникнуть на летное поле в «Пулково», перелезая через забор, однако застрял в колючей проволоке.