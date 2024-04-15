Неизвестный ранил ножом несколько человек в церкви в пригороде Сиднея

13 апреля неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction также в пригороде Сиднея. В результате шесть человек погибли, еще несколько госпитализированы в критическом состоянии. Среди пострадавших, по данным полиции, девятимесячный ребенок. Нападавший ликвидирован.