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Неизвестный ранил ножом несколько человек в церкви в пригороде Сиднея

СИДНЕЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько человек получили ножевые ранения во время церковной службы в пригороде Сиднея. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Источник: Reuters

По ее сведениям, нападавший был задержан, он сотрудничает с полицейскими.

Согласно распространившемуся видео, мужчина напал на епископа, который проводил службу, уточняет Reuters.

Причины и другие подробности произошедшего пока не называются.

13 апреля неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction также в пригороде Сиднея. В результате шесть человек погибли, еще несколько госпитализированы в критическом состоянии. Среди пострадавших, по данным полиции, девятимесячный ребенок. Нападавший ликвидирован.