В Кашкадарьинской области замхокима поймали на взятке

По данным пресс-службы СГБ, задержанный злоупотребил служебным положением. Он обещал частному предприятию по производству пленки стать поставщиком ее продукции для местных фермеров в рамках программы «Каждая семья — предприниматель». За свою услугу он потребовал 5 тысяч долларов.
Гражданин был ранее судим по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее правоохранители задержали старшего инспектора Ташкентского городского отдела Бюро принудительного исполнения при получении взятки в размере 2,5 тысячи долларов.