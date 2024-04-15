В Кашкадарьинской области замхокима поймали на взятке

По данным пресс-службы СГБ, задержанный злоупотребил служебным положением. Он обещал частному предприятию по производству пленки стать поставщиком ее продукции для местных фермеров в рамках программы «Каждая семья — предприниматель». За свою услугу он потребовал 5 тысяч долларов.