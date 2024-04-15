Губернатор Самарской области поручил ускорить первоочередные выплаты пострадавшим от паводка

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 15 апреля, отправился в Богатовский район, который пострадал от паводка. Наиболее тревожная ситуация складывается сейчас в поселке Заливной, и там глава региона встретился с населением. В населенном пункте подтопило детский сад, около 70 домов, в которых живут 119 человек, в том числе 30 детей. 39 жителей Заливного эвакуировали из-за паводка.
В доме жительницы поселка Светланы Труниной и на участке сейчас стоит вода по пояс. Она говорит, что такого паводка не было давно. Мебель в доме разбухла от воды, а Светлана с сыном временно перебрались к бабушке. На нескольких улицах поселка в целях безопасности отключили коммуникации. Дмитрий Азаров поручил и.о. главы Богатовского района Елене Артемьевой обеспечить ежедневное обследование домов и там, где возможно, подключать заново свет и газ.
На первоочередные нужды пострадавшим от паводка в Самарской области выплачивают по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи: этот вопрос в регионе решили оперативно. Но жители поселка Заливной заявление на выплату еще не подавали. Чтобы помочь им в этом, в поселок по поручению губернатора приехали специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
— Я попросил оформить все бумаги сегодня и провести выплаты в течение двух дней, — поручил Дмитрий Азаров министру социально-демографической и семейной политики области Регине Воробьевой.
Также глава региона напомнил, что ранее им было принято решение о выплате частичной компенсации потерянного при паводке имущества в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, жителям обещают помощь в восстановлении домов, и в первоочередном порядке ее получат семьи участников СВО. На это уйдет больше времени, так как необходимо оценить нанесенный стихией ущерб. Дмитрий Азаров подчеркнул, что эту работу начнут после того, как вода уйдет, а в районе создадут специальную комиссию. В целом уже наметилась положительная динамика, и уровень воды постепенно спадает.
Дома некоторых жителей приобретались в ипотеку и застрахованы. Жители спрашивали, куда им обращаться за выплатами. Глава региона поручил оказать им содействие в этом вопросе.
Во время встречи с губернатором люди подняли вопрос о расчистке русла реки Самара. Его пропускная способность снизилась, в том числе из-за Сорочинского водохранилища в Оренбургской области. Дмитрий Азаров пообещал поднять вопрос на заседании федеральной противопаводковой комиссии. Также на встрече у него спросили, возможен ли новый пик паводка после сбросов на Жигулевской ГЭС. Губернатор рассказал, что, по прогнозу, аномалий не ожидается.
Сейчас в Богатовском районе в зоне затопления находится 10 населенных пунктов, в том числе 138 жилых домов и 186 приусадебных участков. В районе развернули три пункта временного пребывания, в каждом — по 50 койко-мест. Условия для людей созданы достойные, губернатор лично в этом убедился.
После посещения поселка Дмитрий Азаров дал дополнительные поручения для отработки администрации района, и профильным министерствам и ведомствам. Обстановку в Богатовском районе также обсудили на оперативном совещании в Правительстве области. Губернатор подчеркнул, что первоочередные выплаты пострадавшие от паводка должны получить как можно быстрее, а помощь в этом им окажут местные власти. Глава региона также напомнил о том, что с людьми необходимо вести постоянную работу по страхованию имущества. Там, где домовладельцы об этом позаботились, губернатор поручил оказать всемерную помощь для получения страховых выплат.