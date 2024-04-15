Губернатор Самарской области поручил ускорить первоочередные выплаты пострадавшим от паводка

Также глава региона напомнил, что ранее им было принято решение о выплате частичной компенсации потерянного при паводке имущества в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, жителям обещают помощь в восстановлении домов, и в первоочередном порядке ее получат семьи участников СВО. На это уйдет больше времени, так как необходимо оценить нанесенный стихией ущерб. Дмитрий Азаров подчеркнул, что эту работу начнут после того, как вода уйдет, а в районе создадут специальную комиссию. В целом уже наметилась положительная динамика, и уровень воды постепенно спадает.