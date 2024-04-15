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В Тюменской области начали эвакуацию из восьми поселений из-за угрозы затопления

В Упоровском районе Тюменской области объявлена плановая эвакуация жителей в связи с угрозой затопления из-за паводков. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, это касается восьми населенных пунктов.

Источник: РИА "Новости"

По данным областного правительства, риску затопления подвержены некоторые улицы сел Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка (ул. Северная, 11 и 11а), часть деревень Черная, Чащина, Старая Шадрина (ул. Береговая, хозяйственные постройки). Деревня Губина может быть затоплена полностью.

«Жителей, чьи домовладения попадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных и спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения», — сказано в сообщении.

По данным на сегодняшнее утро, 15 апреля, уровень реки Тобол вблизи села Упорово составляет 458 см, за сутки он снизился на 22 см. Уровень водоема возле села Коркино — 395 см, он стал ниже на 5 см.

В Тюменской области в связи с паводками с 8 апреля введен режим ЧС. По словам губернатора Александра Моора, он введен «заблаговременно», так как в реках Ишим и Тобол прогнозируется повышение уровня воды. По мнению руководителя Росгидромета Игоря Шумкова, вероятнее всего, паводок угрожает селам Ильинка, Абатское и Викулово, а его пик придется на 23—25 апреля.

Как в Кургане и Тюмени ввели режим ЧС из-за паводков — читайте в публикации «Ъ» «В регионах ждут большой воды».