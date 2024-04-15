В Тюменской области начали эвакуацию из восьми поселений из-за угрозы затопления

В Тюменской области в связи с паводками с 8 апреля введен режим ЧС. По словам губернатора Александра Моора, он введен «заблаговременно», так как в реках Ишим и Тобол прогнозируется повышение уровня воды. По мнению руководителя Росгидромета Игоря Шумкова, вероятнее всего, паводок угрожает селам Ильинка, Абатское и Викулово, а его пик придется на 23—25 апреля .