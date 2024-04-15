Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владислава Витальевича Эйхвальда. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Владислав Витальевич родился в Узбекистане, вырос и окончил среднюю школу в Куйбышеве (Самаре). После прошел срочную военную службу. Работал в органах МВД. В 2013 году переехал в Севастополь, проходил военную службу по контракту на кораблях Черноморского флота.

После начала СВО по его личной просьбе был направлен в зону проведения специальной военной операции. Знал, что его опыт и умения нужны на передовой. Службу проходил в подразделении морской пехоты.

«Владислав Эйхвальд воевал умело, грамотно, инициативно выполнял все задачи, поставленные командованием. Пользовался заслуженным авторитетом у своих боевых товарищей и командования. За умелое руководство боевыми действиями личного состава подразделения получил офицерское звание», — написал в свое Telegram-канале Развожаев.

Владислав Витальевич геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.