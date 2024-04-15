В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом

Владислав Витальевич родился в Узбекистане, вырос и окончил среднюю школу в Куйбышеве (Самаре). После прошел срочную военную службу. Работал в органах МВД. В 2013 году переехал в Севастополь, проходил военную службу по контракту на кораблях Черноморского флота.
После начала СВО по его личной просьбе был направлен в зону проведения специальной военной операции. Знал, что его опыт и умения нужны на передовой. Службу проходил в подразделении морской пехоты.
«Владислав Эйхвальд воевал умело, грамотно, инициативно выполнял все задачи, поставленные командованием. Пользовался заслуженным авторитетом у своих боевых товарищей и командования. За умелое руководство боевыми действиями личного состава подразделения получил офицерское звание», — написал в свое Telegram-канале Развожаев.
Владислав Витальевич геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.