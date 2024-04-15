Опубликован список участков в Самаре, которые затопит во время сброса воды на ГЭС

При спланированном максимальном сбросе воды до 26 500 куб. м/с через гидроузел Жигулевской ГЭС уровень воды в Саратовском водохранилище в границах Самары может составить 32,4 мБс (метров Балтийской системы высот). По наблюдениям последних восьми лет это меньше значения 2016 г., когда уровень воды поднялся до отметки 32,85 мБС (что также не превысило отметки неблагоприятного гидрологического явления (НЯ) — 33,0 мБс). Сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС будут длиться до 27 апреля.