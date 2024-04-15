Россиянин заработал в Казахстане более миллиарда тенге и лишился свободы

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием его в учреждении минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества, а также удовлетворить гражданский иск в доход государства. Подсудимый вину и гражданский иск не признал. Суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание, наличие у россиянина на иждивении малолетней дочери. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом установлено не было. С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 7 лет, с конфискацией имущества. Гражданский иск прокурора был удовлетворен частично. Приговор пока не вступил в законную силу.