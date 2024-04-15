В Кишинёве змея заползла в автомобиль: понадобилась помощь спасателей.
Инцидент произошёл накануне в секторе Чеканы, по адресу Мирча чел Бэтрын, 6.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, прохожий заметил змею, которая заползла под кузов автомобиля, стоявшего на парковке перед магазином. Мужчина подождал владельца машины и рассказал ему про «незваного гостя».
На место прибыли спасатели. Поиск змеи и её отлов заняли около часа.
Рептилия оказалась неядовитой, она относится к семейству ужеобразных. Сотрудники ГИЧС выпустили рептилию в лесополосу.
Источник: t.me/aifmd.