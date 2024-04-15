Воронежские полицейские задержали подозреваемого в нападении на фермера

В Воронежской области полицейские задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на 51-летнего фермера, сообщили в пресс-службе полиции по региону.
Происшествие случилось в 14 февраля этого года в Хохольском районе. Зимой в частный дом к 51-летнему фермеру ворвался неизвестный в балаклаве со своим знакомым. Обвиняемый под угрозой применения оружия потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Фермер отдал нападавшим более 11 миллионов рублей и 43000 евро, так как не мог сопротивляться человеку с оружием.
После злоумышленники прошлись по комнатам и забрали себе золотые украшения, охотничье ружьё и патроны. Фермера мужчина привязали к батарея и скрылись с места преступления на угнанном у потерпевшего автомобиле.
После получения сообщения о происшествии, полицейские начали расследование. Похищенную машину с оружием и патронами нашли быстро. Недалеко от автомобиля сотрудники правопорядка обнаружили оружие нападавших. В последствии благодаря нему удалось поймать злоумышленника.
Дома у подозреваемого находилась часть похищенного имущества. Мужчина рассказал, что решился на преступление из желания улучшить своё материальное положение. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ и пункту «б» части 4 статьи 226 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.