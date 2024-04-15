Воронежские полицейские задержали подозреваемого в нападении на фермера

Происшествие случилось в 14 февраля этого года в Хохольском районе. Зимой в частный дом к 51-летнему фермеру ворвался неизвестный в балаклаве со своим знакомым. Обвиняемый под угрозой применения оружия потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Фермер отдал нападавшим более 11 миллионов рублей и 43000 евро, так как не мог сопротивляться человеку с оружием.