В Свердловской области на озере Таватуй утонул рыбак. В Невьянске следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
Инцидент произошел 15 апреля. По предварительной информации, трагедия случилась днем. Мужчина приехал на озеро, чтобы порыбачить на льду. Он шел по уже непрочному покрытию водоема. Рыбак находился в нескольких сотнях метров от берега.
— Неожиданно он провалился под лед и начал тонуть. Находившийся неподалеку другой рыбак ничего не смог предпринять для помощи пострадавшему, так как тонувший мужчина быстро ушел под воду. Очевидец только связался с экстренными службами, чтобы сообщить о произошедшем, — рассказали в СК.
Полиция установила, что мужчине было 56 лет. Он являлся жителем Екатеринбурга. На рыбалку он приехал на своем автомобили. Его мужчина оставил недалеко от водоема. Криминала в данной ситуации не усматривается. Проводится проверка.