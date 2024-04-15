В Свердловской области на озере Таватуй утонул рыбак

— Неожиданно он провалился под лед и начал тонуть. Находившийся неподалеку другой рыбак ничего не смог предпринять для помощи пострадавшему, так как тонувший мужчина быстро ушел под воду. Очевидец только связался с экстренными службами, чтобы сообщить о произошедшем, — рассказали в СК.