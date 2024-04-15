Мужчину затянуло под автобус на остановке в Екатеринбурге

Инцидент произошел на автобусной остановке на ул. Соболева, 23.
Во время проезда автобуса мужчина стоял на бортовом камне и встал ногой на проезжую часть. В результате он попал под колеса автобуса и получил травму — механическую ампутацию левой стопы.
Пострадавший 46-летний мужчина был доставлен в 23 ГКБ.
Как сообщалось ранее, 13 апреля на 85-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск на ходу загорелся автобус. Огонь распространился на площади в четыре квадратных метра. У автобуса выгорел моторный отсек.