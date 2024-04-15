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Мужчину затянуло под автобус на остановке в Екатеринбурге

Около 11:00 15 апреля в Екатеринбурге мужчина попал под автобус «Нефаз».

Источник: ГИБДД Свердловской области — Telegram

Инцидент произошел на автобусной остановке на ул. Соболева, 23.

Во время проезда автобуса мужчина стоял на бортовом камне и встал ногой на проезжую часть. В результате он попал под колеса автобуса и получил травму — механическую ампутацию левой стопы.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, автобус «Нефаз» двигался по улице Светлореченской в сторону Объездной дороги по маршруту № 24 «Компрессорный — СНТ “Звездочка”. В момент ДТП в салоне было 15 пассажиров, они не пострадали.

Пострадавший 46-летний мужчина был доставлен в 23 ГКБ.

Как сообщалось ранее, 13 апреля на 85-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск на ходу загорелся автобус. Огонь распространился на площади в четыре квадратных метра. У автобуса выгорел моторный отсек.