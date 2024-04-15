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В Полоцке голова ребенка застряла в табуретке

Сотрудники МЧС спасли ребенка, голова которого застряла в табуретке.

Источник: Комсомольская правда

В Полоцке спасателей МЧС вызвали из-за ребенка, голова которого застряла в табуретке. Подробности сообщили в телеграм-канале ведомства.

ЧП с ребенком произошло в районном центре 15 апреля. МЧС из-за застрявшей в табуретке головы ребенка вызвала мама малыша. Звонившая женщина сказала, что голова ее ребенка застряла между элементами деревянной табуретки и что самостоятельно помочь малышу она не может.

— Пока подручным инструментом прибывшие спасатели откручивали детали табурета, малыш терпеливо сидел на руках у матери, — прокомментировали в МЧС.

К счастью, когда мальчика «освободили» из табуретки, медицинская помощь ему не понадобилась.