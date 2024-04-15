В Полоцке голова ребенка застряла в табуретке

ЧП с ребенком произошло в районном центре 15 апреля. МЧС из-за застрявшей в табуретке головы ребенка вызвала мама малыша. Звонившая женщина сказала, что голова ее ребенка застряла между элементами деревянной табуретки и что самостоятельно помочь малышу она не может.