В Полоцке голова ребенка застряла в табуретке

В Полоцке спасателей МЧС вызвали из-за ребенка, голова которого застряла в табуретке. Подробности сообщили в телеграм-канале ведомства.
ЧП с ребенком произошло в районном центре 15 апреля. МЧС из-за застрявшей в табуретке головы ребенка вызвала мама малыша. Звонившая женщина сказала, что голова ее ребенка застряла между элементами деревянной табуретки и что самостоятельно помочь малышу она не может.
— Пока подручным инструментом прибывшие спасатели откручивали детали табурета, малыш терпеливо сидел на руках у матери, — прокомментировали в МЧС.
К счастью, когда мальчика «освободили» из табуретки, медицинская помощь ему не понадобилась.