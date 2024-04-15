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Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. По северо-восточной окраине украинского города Кировоград нанесен удар, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: AP 2023

«Конкретики пока нет, но говорят, что в направлении местного аэродрома. Это северо-восточная окраина города. Кстати, военный аэродром Канатово тоже в том направлении и не сильно далеко от города», — пояснил собеседник агентства.

В шести украинских регионах, в том числе в Кировоградской области, действовала воздушная тревога.

Местные СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Харькове и Полтаве.

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.