Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ

«Конкретики пока нет, но говорят, что в направлении местного аэродрома. Это северо-восточная окраина города. Кстати, военный аэродром Канатово тоже в том направлении и не сильно далеко от города», — пояснил собеседник агентства.
В шести украинских регионах, в том числе в Кировоградской области, действовала воздушная тревога.
Местные СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Харькове и Полтаве.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.