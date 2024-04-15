Трамвай сошел с рельсов у метро «Технологический институт». Копятся пробки

По данным «Яндекс. Пробок», автомобильное движение на перекрестке тоже сильно затруднено. Заторы скопились на Загородном проспекте от Подольской улицы, на Московском проспекте — с обеих сторон, но особенно плотно от Клинского проспекта к Загородному, и на 1-й Красноармейской улице от Якобштадтского переулка.