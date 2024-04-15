Трамвай сошел с рельсов у метро «Технологический институт». Копятся пробки

ЧП с трамваем затруднило движение на оживленном перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга днем 15 апреля. Автомобилистам приходится толкаться в заторах, а электротранспорту — следовать в объезд.
На перекрестке Загородного и Московского проспектов, возле станции метро «Технологический институт», сошел с рельсов трамвай № 3, рассказывают очевидцы. На место уже приехала аварийная бригада, а пока трамвайное движение по Загородному остановлено. Как сообщает «Организатор перевозок», трамваи № 3 и № 156 направлены по измененным трассам:
№ 3 — от конечной станции «Площадь Репина» по Садовой улице через площадь Тургенева и по Старо-Петергофскому проспекту до площади Стачек;№ 16 — от конечной станции «Карбюраторный завод» по действующей трассе до конечной «Улица Марата» и от конечной «Площадь Стачек» по действующей трассе до конечной «Площадь Тургенева».
По данным «Яндекс. Пробок», автомобильное движение на перекрестке тоже сильно затруднено. Заторы скопились на Загородном проспекте от Подольской улицы, на Московском проспекте — с обеих сторон, но особенно плотно от Клинского проспекта к Загородному, и на 1-й Красноармейской улице от Якобштадтского переулка.