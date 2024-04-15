Саралиев предложил провести обмен пленными с Украиной по формуле «500 на 500»

«Учитывая тот факт, что на сегодняшний день украинских военнопленных в разы больше, чем российских, то обмен ''всех на всех'' в условиях продолжающейся специальной военной операции не будет равноценным», — написал Шамсаил Саралиев в Telegram-канале. По его словам, на практике обмены по формуле «всех на всех» проводятся обычно после завершения боевых действий и подписания мирных соглашений.
Вместо обмена всех военнослужащих Саралиев предложил обменять всех россиян на такое же количество украинцев, находящихся в российском плену. Оставшихся в плену украинцев предлагается обменивать в том случае, если российские солдаты попадут в плен. «Беспокоится о тех украинских военных, кто все же останется в плену по окончании СВО, смысла нет, поскольку рано или поздно, но мир все же наступит, и эти люди вернутся на родину. Держать их в России будет незачем», — написал Шамсаил Саралиев.
Депутат также предложил создать межгосударственную комиссию между Россией и Украиной, которая будет заниматься поиском пропавших без вести солдат. Он призвал российскую и украинскую стороны объединить усилия по этому вопросу.
31 марта во время пасхальной речи папа римский Франциск призвал Россию и Украину обменяться военнопленными по формуле «все на всех». Предложение понтифика позднее поддержал глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Буданов отмечал, что пока не видит заинтересованности в этом с российской стороны.
Последний обмен пленными между Украиной и Россией прошел 8 февраля по формуле «100 на 100». 12 апреля состоялся обмен телами военнослужащих, по его итогам Россия получила 23 тела, Украина — 99.