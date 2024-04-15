Саралиев предложил провести обмен пленными с Украиной по формуле «500 на 500»

Вместо обмена всех военнослужащих Саралиев предложил обменять всех россиян на такое же количество украинцев, находящихся в российском плену. Оставшихся в плену украинцев предлагается обменивать в том случае, если российские солдаты попадут в плен. «Беспокоится о тех украинских военных, кто все же останется в плену по окончании СВО, смысла нет, поскольку рано или поздно, но мир все же наступит, и эти люди вернутся на родину. Держать их в России будет незачем», — написал Шамсаил Саралиев.