Семья татарстанца покончившего с собой после пыток отсудила 3,8 млн рублей

Напомним, после суицида был найден мобильный телефон студента, где он оставил видеозапись. Ильназ на камеру рассказал, что его били и при помощи противогаза пытали полицейские. Они требовали, чтобы он признался в ряде краж, которые он не совершал. Сам он при этом попался на том, что своровал магнитолу из автомобиля.