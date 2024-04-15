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Семья татарстанца покончившего с собой после пыток отсудила 3,8 млн рублей

Из студента признательные показания выбивали полицейские.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске студент Ильназ Пиркин покончил с собой после пыток, которые ему устроили полицейские. Произошло это еще в 2017 году, виновные получили свое наказание. А родители и сестра погибшего все это время добивалась возмещения им моральной компенсации — через суд треборвали от МВД России 4,5 миллиона рублей.

В итоге, как подтверждают в Нижнекамском городском суде, иск родственников Пиркина был частично удовлетворен. Им в общей сложности должны выплатить 3,8 миллиона рублей.

Напомним, после суицида был найден мобильный телефон студента, где он оставил видеозапись. Ильназ на камеру рассказал, что его били и при помощи противогаза пытали полицейские. Они требовали, чтобы он признался в ряде краж, которые он не совершал. Сам он при этом попался на том, что своровал магнитолу из автомобиля.

Именно эта видеозапись и стала поводом для проверки полицейских. По ее итогам на них завели уголовное дело. На скамье подсудимых оказались пять человек. Все они получили реальные сроки.