Взятки в АПК: руководителей агропредприятий задержали с поличным

Там отметили, что данное лицо ранее попадало в поле зрения правоохранителей и к настоящему времени уже установлено, что гражданин с начала года по апрель получал взятки за благоприятное решение вопросов о закупках минеральных удобрений, кормовых дрожжей и своевременной оплаты поставщикам.