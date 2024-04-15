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Взятки в АПК: руководителей агропредприятий задержали с поличным

МВД опубликовало оперативные съемки, в том числе с воздуха, на которых видны моменты получения взяток.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Минской области задержали с поличным руководителей двух сельхозпредприятий за получение взяток, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

В ведомстве напомнили, что в период посевной кампании милиция традиционно проводит мероприятия по выявлению нарушений и преступлений в АПК.

«В Столбцовском районе сотрудники БЭП УВД Минской области с поличным при получении взятки задержали 51-летнего директора агропредприятия», — сообщили в МВД.

Там отметили, что данное лицо ранее попадало в поле зрения правоохранителей и к настоящему времени уже установлено, что гражданин с начала года по апрель получал взятки за благоприятное решение вопросов о закупках минеральных удобрений, кормовых дрожжей и своевременной оплаты поставщикам.

Сообщается, что в ходе дальнейшей разработки сотрудники БЭП задержали с поличным в момент получения взятки и 61-летнего руководителя агропредприятия из Несвижского района. Деньги ему передавались в служебном кабинете за решение вопросов расчетов за поставленную продукцию для сельхозпредприятия.

Материалы уже направлены в прокуратуру, возбуждены уголовные дела по ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси.