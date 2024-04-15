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В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие

ВОРОНЕЖ, 15 апр — РИА Новости. Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.

Источник: © РИА Новости

Авария произошла примерно в 15.30 мск понедельника в Панинском районе на 279 километре автодороги «Курск Саратов».

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Land Rover, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли двое и пострадали пять человек.

«На месте происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и пассажир автомобиля Land Rover, а также пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля Land Rover и 2 пассажира автомобиля Volvo, личности погибших и пострадавших уточняются», — уточнили в ГУМВД по региону.