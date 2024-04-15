В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие

Авария произошла примерно в 15.30 мск понедельника в Панинском районе на 279 километре автодороги «Курск Саратов».
«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Land Rover, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo», — говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли двое и пострадали пять человек.
«На месте происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и пассажир автомобиля Land Rover, а также пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля Land Rover и 2 пассажира автомобиля Volvo, личности погибших и пострадавших уточняются», — уточнили в ГУМВД по региону.