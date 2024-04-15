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Спасатели озвучили итоги 17 дня поисков пропавших в Уфе мальчиков

В Уфе завершился 17 день поисков пропавших подростков.

Сегодня, 15 апреля, в Уфе закончился 17 день поисков двух пропавших подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Спасатели Управления гражданской защиты рассказали, как прошел розыск детей. Сегодня сотрудники экстренного ведомства обследовали на плавсредствах 60 км береговой линии реки Белой.

-Как и в предыдущие дни, основной упор был сделан на просматривание наиболее замусоренных участков акватории, — добавили в УГЗ.

Павел и Дамир исчезли 30 марта, когда пошли гулять после занятий около реки Белой. На следующий день спасатели нашли в лесу возле пристани рюкзаки школьников, после был найден сапог одного из детей. Их родители опознали обувь, но кому из мальчиков она принадлежит — точно неизвестно.

В первые дни поисков мать одного из детей сообщила «КП-Уфа», что детей могли похитить. Пока что в качестве одной из основных версий рассматривают трагический исход — предполагается, что дети могли утонуть.