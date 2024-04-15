Спасатели озвучили итоги 17 дня поисков пропавших в Уфе мальчиков

Павел и Дамир исчезли 30 марта, когда пошли гулять после занятий около реки Белой. На следующий день спасатели нашли в лесу возле пристани рюкзаки школьников, после был найден сапог одного из детей. Их родители опознали обувь, но кому из мальчиков она принадлежит — точно неизвестно.