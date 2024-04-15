Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти беременной женщины из Таганрога

Сообщается, что к главе СКР обратилась жительница города Таганрога. Она рассказала, что не согласна с ходом установления обстоятельств гибели ее сестры.
«В ноябре 2022 года та неоднократно обращалась в местную больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, однако надлежащую медицинскую помощь ей не оказали, в госпитализации отказали. Спустя три дня после первого обращения родственники вновь доставили девушку в указанное медицинское учреждение, где она в последующем скончалась», — пишет источник.
Уточняется, что на сегодняшний день за смерть таганроженки никто не привлечен к ответственности. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Также руководство ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» должно ускорить производство судебной экспертизы и представить доклад.