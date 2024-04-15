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Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти беременной женщины из Таганрога

Ростовская область, 15 апреля 2024. DON24.RU. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти беременной женщины из Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что к главе СКР обратилась жительница города Таганрога. Она рассказала, что не согласна с ходом установления обстоятельств гибели ее сестры.

«В ноябре 2022 года та неоднократно обращалась в местную больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, однако надлежащую медицинскую помощь ей не оказали, в госпитализации отказали. Спустя три дня после первого обращения родственники вновь доставили девушку в указанное медицинское учреждение, где она в последующем скончалась», — пишет источник.

Уточняется, что на сегодняшний день за смерть таганроженки никто не привлечен к ответственности. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Также руководство ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» должно ускорить производство судебной экспертизы и представить доклад.

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