Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти беременной женщины из Таганрога

«В ноябре 2022 года та неоднократно обращалась в местную больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, однако надлежащую медицинскую помощь ей не оказали, в госпитализации отказали. Спустя три дня после первого обращения родственники вновь доставили девушку в указанное медицинское учреждение, где она в последующем скончалась», — пишет источник.