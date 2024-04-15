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В Богатовском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за паводка

Более 200 частных домов остаются подтопленными в Самарской области.

Источник: МЧС РФ

Из-за паводка режим ЧС ввели в Богатовском районе Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России региона. А в Новокуйбышевске и районах региона действует режим повышенной готовности. 210 частных домов, 665 участков и пять низководных мостов все еще подтоплены.

— За сутки освободились от воды 19 жилых домов и 59 приусадебных участков, — отметили в региональном управлении МЧС.

За минувшие сутки паводок подтопил 71 жилой дом в Пестравском, Богатовском, Борском районах, а также 133 участка в Кинель-Черкасском, Красноярском, Богатовском, Нефтегорском районах.

Сейчас в Самарской области в двух пунктах временного пребывания находятся 23 человека, среди них шестеро — это дети.

МЧС