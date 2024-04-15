В Богатовском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка режим ЧС ввели в Богатовском районе Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России региона. А в Новокуйбышевске и районах региона действует режим повышенной готовности. 210 частных домов, 665 участков и пять низководных мостов все еще подтоплены.