В Богатовском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка режим ЧС ввели в Богатовском районе Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России региона. А в Новокуйбышевске и районах региона действует режим повышенной готовности. 210 частных домов, 665 участков и пять низководных мостов все еще подтоплены.
— За сутки освободились от воды 19 жилых домов и 59 приусадебных участков, — отметили в региональном управлении МЧС.
За минувшие сутки паводок подтопил 71 жилой дом в Пестравском, Богатовском, Борском районах, а также 133 участка в Кинель-Черкасском, Красноярском, Богатовском, Нефтегорском районах.
Сейчас в Самарской области в двух пунктах временного пребывания находятся 23 человека, среди них шестеро — это дети.