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В Москве задержали десять граждан Узбекистана за драку на стройке

В Москве задержали 10 граждан Узбекистана за драку на стройке, все оштрафованы.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 15 апр — РИА Новости. Десять граждан Узбекистана задержаны за драку на стройке в Москве, все они были оштрафованы, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики.

«Сотрудниками правоохранительных органов среди участников происшествия были задержаны граждане Узбекистана, 10 человек. В результате происшествия никто их них серьезно не пострадал и за медицинской помощью не обращался», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале агентства.

В агентстве просят соотечественников, временно работающих в России, соблюдать законодательство и уважительно относиться к гражданам других стран.

Ранее в Telegram-каналах распространилась видеозапись, на которой несколько десятков рабочих устроили драку на стройплощадке. По данному факту столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о хулиганстве. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что среди участников драки было 14 граждан Узбекистана и 16 граждан Таджикистана. Причиной потасовки стал конфликт c распределением арматуры между бригадами.