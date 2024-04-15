В Москве задержали десять граждан Узбекистана за драку на стройке

Ранее в Telegram-каналах распространилась видеозапись, на которой несколько десятков рабочих устроили драку на стройплощадке. По данному факту столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о хулиганстве. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что среди участников драки было 14 граждан Узбекистана и 16 граждан Таджикистана. Причиной потасовки стал конфликт c распределением арматуры между бригадами.