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В Сочи полицейский спас пенсионерку, ходившую по карнизу

СОЧИ, 15 апр — РИА Новости. Сотрудник ППС в Сочи спас пожилую женщину, вернув её в квартиру с карниза четвёртого этажа, сообщает полиция курорта.

Источник: © РИА Новости

«Заместитель командира отдельной роты ППС Лазаревского отдела полиции Владимир Кириченко поднялся на этаж, но поняв, что дверь квартиры заперта, через окно соседей залез на карниз. Он помог 78-летней женщине вернуться в дом. После чего дождался возвращения сиделки, которая присматривает за пожилой сочинкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

По данным ведомства, в пункт полиции поселка Дагомыс поступило сообщение о том, что на улице Армавирской по козырьку четвёртого этажа жилого дома ходит пожилая женщина. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.