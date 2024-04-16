В Сочи полицейский спас пенсионерку, ходившую по карнизу

«Заместитель командира отдельной роты ППС Лазаревского отдела полиции Владимир Кириченко поднялся на этаж, но поняв, что дверь квартиры заперта, через окно соседей залез на карниз. Он помог 78-летней женщине вернуться в дом. После чего дождался возвращения сиделки, которая присматривает за пожилой сочинкой», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.
По данным ведомства, в пункт полиции поселка Дагомыс поступило сообщение о том, что на улице Армавирской по козырьку четвёртого этажа жилого дома ходит пожилая женщина. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.