Пик первой волны паводков ожидается в Петропавловске 17 — 18 апреля

Пик половодья на р. Есиль сейчас проходит у Петропавловска. Здесь уровень воды составляет 1340 см (опасный уровень 960 см). Ожидаемые даты пика первой волны паводка — 17—18 апреля , передает агентство Kazinform со ссылкой на противопаводковый штаб СКО.