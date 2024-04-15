Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Физические лица:.. Беркович Евгения Борисовна*, 29.04.1985 г. р., г. Ленинград;.. Петрийчук Светлана Александровна*, 22.04.1980 г. р., с. Лебединовка Аламединского Района Киргизской ССР», — говорится в перечне.