Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Физические лица:.. Беркович Евгения Борисовна*,
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Физические лица:.. Беркович Евгения Борисовна*,
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом