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«Стал размахивать ножом в ответ на замечание». Пьяный белорус напал с ножом на милиционера в Барановичах

Пьяный мужчина ударил ножом милиционера в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах на железнодорожном вокзале пьяный мужчина напал с ножом на милиционера. Подробности сообщила служба информации прокуратуры Брестской области.

Инцидент с нападением произошел в райцентре еще 31 января 2024 года. В тот день правоохранители увидели на перроне железнодорожного вокзала мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиру сделали замечание, в ответ на которое фигурант стал размахивать ножом и угрожать милиционерам.

— Нападавший нанес правоохранителю один удар ножом в область руки, причинив ему легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, — прокомментировали в прокуратуре.

Милиционеры предупредили, что может быть использовано табельное оружие, однако злоумышленник не отреагировал и попытался скрыться. Его задержали в здании вокзала.

Следователю 60-летний житель Лунинецкого района сказал, что раскаиваться в содеянном под воздействием алкоголя. До суда он находится под стражей. Ему инкриминируют сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и угрозой его применения.