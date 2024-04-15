«Стал размахивать ножом в ответ на замечание». Пьяный белорус напал с ножом на милиционера в Барановичах

В Барановичах на железнодорожном вокзале пьяный мужчина напал с ножом на милиционера. Подробности сообщила служба информации прокуратуры Брестской области.
Инцидент с нападением произошел в райцентре еще 31 января 2024 года. В тот день правоохранители увидели на перроне железнодорожного вокзала мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиру сделали замечание, в ответ на которое фигурант стал размахивать ножом и угрожать милиционерам.
— Нападавший нанес правоохранителю один удар ножом в область руки, причинив ему легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, — прокомментировали в прокуратуре.
Милиционеры предупредили, что может быть использовано табельное оружие, однако злоумышленник не отреагировал и попытался скрыться. Его задержали в здании вокзала.
Следователю 60-летний житель Лунинецкого района сказал, что раскаиваться в содеянном под воздействием алкоголя. До суда он находится под стражей. Ему инкриминируют сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и угрозой его применения.