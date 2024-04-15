«Стал размахивать ножом в ответ на замечание». Пьяный белорус напал с ножом на милиционера в Барановичах

Следователю 60-летний житель Лунинецкого района сказал, что раскаиваться в содеянном под воздействием алкоголя. До суда он находится под стражей. Ему инкриминируют сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и угрозой его применения.