«Стала жертвой схемы “Алло, мама!”. Белорусская пенсионерка лишилась трех тысяч рублей после звонка аферистов

В Солигорске пенсионерка лишилась крупной суммы из-за одного звонка мошенников, сообщил телеграм-канал УВД Минского облисполкома.
Так, в милицию обратилась 76-летняя пенсионерка, которая сама перечислила мошенникам 3000 белорусских рублей.
— Потерпевшая стала очередной жертвой мошеннической схемы «Алло, мама!», — прокомментировали правоохранители.
Так, аферисты от имени ее дочери убедили солигорчанку в том, что ей якобы необходимо возместить вред пострадавшим в ДТП. Пенсионерка за пять минут перечислила 3000 рублей мошенникам через инфокиоск с купюроприемником.
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