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«Стала жертвой схемы “Алло, мама!”. Белорусская пенсионерка лишилась трех тысяч рублей после звонка аферистов

Солигорчанка потеряла 3000 рублей за пять минут из-за звонка мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорске пенсионерка лишилась крупной суммы из-за одного звонка мошенников, сообщил телеграм-канал УВД Минского облисполкома.

Так, в милицию обратилась 76-летняя пенсионерка, которая сама перечислила мошенникам 3000 белорусских рублей.

— Потерпевшая стала очередной жертвой мошеннической схемы «Алло, мама!», — прокомментировали правоохранители.

Так, аферисты от имени ее дочери убедили солигорчанку в том, что ей якобы необходимо возместить вред пострадавшим в ДТП. Пенсионерка за пять минут перечислила 3000 рублей мошенникам через инфокиоск с купюроприемником.

Еще знакомый украл мобильный телефон у жителя Могилева: «Украл смартфон, сказав, что это трофей».