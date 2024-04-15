Бывшая жена ответила на обвинения Бишимбаева

15 апреля на суде Куандык Бишимбаев заявил, что его брат Бакытжан Байжанов, проходящий с ним по уголовному делу, вступил в сговор с бывшей женой экс-министра Назым Кахарман и украл якобы автомобиль. На эти слова бывшая супруга Бишмбаева отреагировала на своей странице в соцсети.
«Опять мое имя смешали с грязью. Естественно, я молчать не буду.
Она отметила, что в тот день она просила у родителей бывшего мужа машину, для того, чтобы возить детей, так как опасалась за них в связи с событиями, произошедшими с их отцом.
«Я не знала, какая будет реакция у одноклассников, в автобусе, в развозке, таксистов. Я не могу физически, у меня есть машина, но всех троих возить одновременно у меня не было возможности. Я просто не хотела оставлять своих детей одних, я хотела, чтобы они были под присмотром, потому что пошел хейт в сети, были негативные комментарии. Как мать меня волновало только состояние моих детей, как им помочь и поддержать. Поэтому я попросила машину, на что мать Куандыка сказала, что все машины задействованы в том, чтобы ездить в ИВС, отвозить передачки, чтобы, наверное, не дай бог он там не похудел. Плюс другие другие машины были задействованы, чтобы возить адвокатов», — заявила Назым Кахарман.
Отказ родителей Куандыка Бишимбаева в предоставлении машины для внуков очень удивил женщину.
«Плюс у нас еще 11 (ноября 2023 года — прим.) вышел конфликт — он был имущественного плана. Потому что, когда мы разводились с Куандыком — раздела имущества не было. Но был отец, который заботился и оплачивал школу и меня, в принципе, все это устраивало. Но, человек убил другого человека, для меня это событие на самом деле — как смерть самого Куандыка. Потому что я уже его, как полноценного родителя, вообще не рассматриваю. Поэтому, конечно, мы поднимали вопрос финансовый. На что отец Куандыка сказал: “Боже, какая ты меркантильная!” Да, у меня трое детей. На тот момент им было 14, 12 и 10 (лет). Конечно, меня волнует как мать их будущее. Кстати, отец Куандыка меня два раза ударил по руке, обвинив меня в том, что я меркантильная. Это видела моя дочь. Мне даже детей не нужно уговаривать или отговаривать общаться, они все это видели», — заявила бывшая жена Куандыка Бишимбаева.
После той встречи, по словам Назым Кахарман, она больше никого не видела и не общалась из родственников Бишимбаева.
«Единственный родственник, который в Астане, кто захотел поддержать детей, пришел — это Байжанов, который сейчас подозреваемый. Мы его знаем очень давно, он мне помогал с детьми с самого их рождения, дети мои его очень любят. Тогда он рассказал все как было. Это ни чем не отличается от того, что сейчас говорит Байжанов на скамье посудимых», — отметила бывшая супруга Бишимбаева.
По словам Назым Кахарман, тогда Байжанов предложил ей свою машину, оформленную на его имя, она находилась на тот момент в Алматы.
«Мы договорились, через несколько дней мой сын позвонил домработнице Куандыка, которая в Алматы, она дала ключи от машины, мы забрали машину. Единственно, доверенность мы не успели сделать, потому что Бакытжана арестовали», — резюмировала Назым Кахарман.
Напомним, ранее бывшая супруга Куандыка Бишимбаева опубликовала видеообращение в социальных сетях. Она заявила, что ее дочь в корыстных целях оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат Нукеновой. По рассказу Назым Кахарман, в марте 2023 года ее дочь и сын находились с Бишимбаевым. В одну из ночей произошла драка, свидетелями которой стали дети. Дочь прислала матери тревожные сообщения. На следующий день экс-супруга Бишимбаева вызвала полицию, так как дочь была в шоковом состоянии.