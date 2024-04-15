Бывшая жена ответила на обвинения Бишимбаева

«Плюс у нас еще 11 (ноября 2023 года — прим.) вышел конфликт — он был имущественного плана. Потому что, когда мы разводились с Куандыком — раздела имущества не было. Но был отец, который заботился и оплачивал школу и меня, в принципе, все это устраивало. Но, человек убил другого человека, для меня это событие на самом деле — как смерть самого Куандыка. Потому что я уже его, как полноценного родителя, вообще не рассматриваю. Поэтому, конечно, мы поднимали вопрос финансовый. На что отец Куандыка сказал: “Боже, какая ты меркантильная!” Да, у меня трое детей. На тот момент им было 14, 12 и 10 (лет). Конечно, меня волнует как мать их будущее. Кстати, отец Куандыка меня два раза ударил по руке, обвинив меня в том, что я меркантильная. Это видела моя дочь. Мне даже детей не нужно уговаривать или отговаривать общаться, они все это видели», — заявила бывшая жена Куандыка Бишимбаева.