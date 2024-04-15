Талые воды затопили важные автомагистрали в трех областях Казахстана

В АО «НК “ҚазАвтоЖол” 15 апреля рассказали о текущей паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения.
«В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 6200 метров в трех областях — Акмолинской, Костанайской и Севере-Казахстанской», — пояснили в национальной компании.
Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, СКО) на протяженности 411 км. В настоящее время на республиканских дорогах задействовано 664 единицы техники и 1604 человека.