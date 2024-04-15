Талые воды затопили важные автомагистрали в трех областях Казахстана

«В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 6200 метров в трех областях — Акмолинской, Костанайской и Севере-Казахстанской», — пояснили в национальной компании.