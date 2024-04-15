В Горловке при атаке ВСУ по АЗС погиб водитель бензовоза

«Прилетело в кабину. Я выскочила посмотреть — увидела, что летел беспилотник. Загорелась машина, мы стали вызывать МЧС и скорую. Погиб водитель газовоза. Они (БПЛА — ред.) часто здесь летают, но к нам прилетело первый раз. Это гражданская заправочная станция, здесь не военная база», — рассказала очевидец происшествия Тамара.