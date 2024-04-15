В Горловке при атаке ВСУ по АЗС погиб водитель бензовоза

«Прилетело в кабину. Я выскочила посмотреть — увидела, что летел беспилотник. Загорелась машина, мы стали вызывать МЧС и скорую. Погиб водитель газовоза. Они (БПЛА — ред.) часто здесь летают, но к нам прилетело первый раз. Это гражданская заправочная станция, здесь не военная база», — рассказала очевидец происшествия Тамара.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал, что мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на город.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию республики, выпустив 50 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 7 мирных жителей. Повреждения получили 2 жилых домостроения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.