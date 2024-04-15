Житель Бреста принес для обмена в банк поддельные $100

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста хотел обменять в банке купюру номиналом $100, которую привез из Польши, но деньги оказались фальшивыми. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



В Ленинский РОВД Бреста поступило заявление, что брестчанин предъявил к обмену банкноту номиналом $100. У банковского работника возникли сомнения в подлинности купюры. Денежный знак, по заключению эксперта, и в самом деле оказался фальшивым. Во время беседы с правоохранителями мужчина рассказал, что купюру он получил на территории Польши. О том, что денежный знак поддельный, он не догадывался.



Как показывает практика, от подобных неприятностей не застрахован никто. В милиции рекомендуют бдительнее относиться в первую очередь к российским денежным знакам номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, стодолларовым купюрам и в меньшей степени евро.



С начала года в Брестской области выявлены 33 поддельные купюры, из них 29 купюр номиналом $100, две — $50, одна банкнота номиналом 5 тыс. российских рублей и еще одна банкнота номиналом 500 евро. По каждому факту обнаружения поддельной купюры, независимо от наличия или отсутствия умысла у человека, у которого обнаружили фальшивые деньги, возбуждается уголовное дело.



«Разумеется, без специальных технических средств выявить подделку сложно. Но следует обратить внимание на некоторые признаки. Зачастую фальшивки имеют более потертый вид, чем и отличаются от остальных купюр. Как правило, подделки штампуют на бумаге, которая на ощупь отличается от бумаги, специально предназначенной для печати денежных знаков. Для некоторых купюр может быть характерна нечеткость изображения», — рассказал начальник УБЭП УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Андрей Лукьяненко.



Милиция предупреждает, что уголовная ответственность за изготовление и хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных денежных единиц определяется ст. 221 УК. Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без него. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы от пяти до пятнадцати лет с наложением штрафа. −0-