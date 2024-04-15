В Москве изъяли 40 партий некачественных кондитерских изделий

«В связи с несоответствием продукции требованиям технического регламента, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности управлением было изъято из оборота 73 партии пищевой продукции общим весом 226,4 кг, из них 40 партий в количестве 117,5 кг кондитерских изделий и 33 партии в количестве 108,9 кг хлебобулочных изделий», — говорится в сообщении.
Всего было исследовано 408 проб кондитерских и 477 проб хлебобулочных изделий, отобранных управлением в торговых организациях, предприятиях общественного питания, в медицинских и общеобразовательных организациях, а также в рамках производственного контроля.
Ведомство сообщает, что все виновные лица привлечены к административной ответственности. Юридическим лицам выдано два решения о признании недействительными деклараций о соответствии на продукцию.
Продукция рассматривалась по трем категориям: санитарно-химические показатели, физико-химические показатели и микробиологические показатели.