В Москве изъяли 40 партий некачественных кондитерских изделий

«В связи с несоответствием продукции требованиям технического регламента, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности управлением было изъято из оборота 73 партии пищевой продукции общим весом 226,4 кг, из них 40 партий в количестве 117,5 кг кондитерских изделий и 33 партии в количестве 108,9 кг хлебобулочных изделий», — говорится в сообщении.