Минэнерго Украины заявило о гигантских потерях генерирующих мощностей

По оценкам ООН, ранее мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт. К осени 2023 года они сократились более чем вдвое, до 19 гигаватт, по сравнению с показателями февраля 2022 года. По данным Financial Times, несколько электростанций на Украине, которые подверглись обстрелу в период с 22 по 29 марта, почти полностью уничтожены. Компания «Центрэнерго» сообщила, что под Киевом полностью уничтожена Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в области. Президент России Владимир Путин объяснял эти удары ответом на атаки объектов нефтегазового комплекса.