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Минэнерго Украины заявило о гигантских потерях генерирующих мощностей

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за последние недели страна потеряла до семи гигаватт электрической мощности.

Источник: Reuters

«Мы потеряли приблизительно семь гигаватт наших систем. Это гигантский объем», — сказал Герман Галущенко на неформальной встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе (его выступление опубликовано на сайте Совета Европы).

Ранее сообщалось о повреждении Каневской ГЭС, ДнепроГЭС и Змиевской ТЭС. Трипольская ТЭС в Киевской области была полностью уничтожена.

По оценкам ООН, ранее мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт. К осени 2023 года они сократились более чем вдвое, до 19 гигаватт, по сравнению с показателями февраля 2022 года. По данным Financial Times, несколько электростанций на Украине, которые подверглись обстрелу в период с 22 по 29 марта, почти полностью уничтожены. Компания «Центрэнерго» сообщила, что под Киевом полностью уничтожена Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в области. Президент России Владимир Путин объяснял эти удары ответом на атаки объектов нефтегазового комплекса.

энергетика