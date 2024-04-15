Школьница попала в Минске под колеса автомобиля

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка произошло в понедельник в белорусской столице, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«По предварительной информации, сегодня около 18:25 45-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь вблизи дома № 11 по улице Переходной, совершил наезд на 11-летнюю девочку», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточняется, что ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель пояснил, что не заметил юного пешехода из-за яркого солнца.
В результате происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования, рассказали в столичной Госавтоинспекции.
На месте работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска, добавили там.
В связи с произошедшим госинспекторы напомнили водителям о том, что, подъезжая к пешеходным переходам, им следует проявлять особую внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения.
А пешеходам перед началом пересечения «зебры» необходимо убедиться, что выход на проезжую часть безопасен, подчеркнули в ГАИ столицы.