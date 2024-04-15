Школьница попала в Минске под колеса автомобиля

В связи с произошедшим госинспекторы напомнили водителям о том, что, подъезжая к пешеходным переходам, им следует проявлять особую внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения.