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Отправлением закончился той в Экибастузе

32 человека оказались в больнице после посещения тоя, который проходил в одном из ресторанов Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Об этой ситуации стало известно 15 апреля в социальных сетях.

«Здравствуйте, хотели бы пожаловаться в ресторан Grand Hall 13 апреля 2024 году мы провели там “Кыз узату” в количестве 200 человек и практически все отравились. Просим принять меры», — говорится в сообщении.

Под постом в комментариях отреагировало городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.

«Сообщаем о том, что по случаю пищевого отравления управлением проводится внеплановая проверка в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в отношении ресторана Grand Hall», — отметили в управлении.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области, с 14 апреля до 17:00 15 апреля в больницу обратились 32 человека. Из них четверо отказались от госпитализации, остальные на данный момент получают лечение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«С 14 апреля в инфекционное отделение Экибастузской городской больницы массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции: многократная рвота, выраженная слабость, боли в животе, повышение температуры. При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все они были гостями мероприятия, проходившего 13 апреля в одном из кафе города. Пациенты после осмотра в приемном отделении и оказании экстренной медицинской помощи госпитализированы в инфекционное отделение», — рассказали в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось о похожем случае. 53 человека, включая 13 детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана.