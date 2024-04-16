Отправлением закончился той в Экибастузе

«С 14 апреля в инфекционное отделение Экибастузской городской больницы массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции: многократная рвота, выраженная слабость, боли в животе, повышение температуры. При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все они были гостями мероприятия, проходившего 13 апреля в одном из кафе города. Пациенты после осмотра в приемном отделении и оказании экстренной медицинской помощи госпитализированы в инфекционное отделение», — рассказали в управлении здравоохранения.