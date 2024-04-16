«Пришла волна паводка»: как районы Самарской области справляются со стихией по состоянию на 16 апреля

В Самарской области 210 частных жилых домов, 665 участков и пять низководных мостов остаются подтопленными из-за паводка. Такие данные приводит ГУ МЧС России по Самарской облатсти. 19 домов и 59 участков за сутки освободились от воды. Но в некоторых районах ситуация пока остается тревожной.
Режим ЧС.
Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка объявили в Богатовском районе. Сложнее всего приходится жителям поселка Заливной, в котором подтопило несколько десятков домов и детский сад. В целях безопасности на некоторых улицах отключили электричество.
Если в первые недели повышение уровня воды в реках было связано с прохождением талых вод, то сейчас к нему приводит сброс с Сорочинского водохранилища, что в Оренбургской области. Ранее эта волна прихдила в Борский район, а сейчас дошла и до Богатовского.
В администрации района напомнили, что пострадавшим от паводка выплачивается матпомощь на первоочередные нужды по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также выплату предоставит и местные власти.
Режим повышенной готовности.
По прогнозу следующим волна паводка из-за сброса с водохранилища настигнет Нефтегорский район, где уже введен режим повышенной готовности. Аналогичный режим действует в Новокуйбышевске, Большеглушицком, Борском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском, Камышлинском, Волжском и Красноярском районах.
В целом по Самарской области за сутки подтопило еще 71 дом и 133 участка. А от 19 домов и 59 участков вода отступила.
Сбросы на Жигулевской ГЭС.
С 15 по 27 апреля плановые сбросы воды начались на Жигулевской ГЭС. На этом фоне возможны подтопления в разных районах Самары. Вода может подойти к некоторым частным домам, дачам, турбазам, домам отдыха, дорогам