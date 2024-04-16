«Пришла волна паводка»: как районы Самарской области справляются со стихией по состоянию на 16 апреля

Если в первые недели повышение уровня воды в реках было связано с прохождением талых вод, то сейчас к нему приводит сброс с Сорочинского водохранилища, что в Оренбургской области. Ранее эта волна прихдила в Борский район, а сейчас дошла и до Богатовского.