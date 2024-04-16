За взяточничество экс-сотрудник ФСБ лишился свободы и недвижимости

Процесс по делу в отношении отставного майора ФСБ Григория Царегородцева из-за специфики его служебной деятельности частично был закрыт: публике разрешили присутствовать лишь на чтении обвинительного заключения, прениях и оглашении приговора.
Основанием для уголовного преследования господина Царегородцева стали показания, которые дали пермские предприниматели Александр Ковалев и Владислав Гилев. В 2022 году они были задержаны по делу о неправомерном обороте средств платежей. Как впоследствии установил суд, фигуранты, а также их сообщники (всего в хакерскую группировку, по данным следствия, входило пять человек) продавали данные банковских карт жителей США, что позволяло совершать с их помощью покупки без ведома владельцев. При этом у Ковалева и Гилева был и легальный бизнес в сфере IT, а господин Царегородцев, в свою очередь, по роду служебной деятельности специализировался на борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.
После задержания предприниматели заявили следствию, что передали Григорию Царегородцеву деньги на общую сумму 160 млн руб. за непроведение в отношении них оперативно-разыскных мероприятий.
На прошлой неделе Ковалев и Гилев, а также их подельники Савеловским судом Москвы были осуждены на реальные сроки либо исправительные работы.
Григория Царегородцева задержали в апреле прошлого года и этапировали в Москву, где он был по ходатайству следствия отправлен судом в СИЗО. Как следует из материалов дела, информация взяткодателей о передаче ему денег подтвердилась в том числе данными из изъятых компьютеров и смартфонов, а также показаниями свидетелей. Сам Григорий Царегородцев факт передачи денег отрицать не стал, но не согласился с тем, что 160 млн руб. были взяткой. Бывший контрразведчик настаивал, что просто решил обмануть предпринимателей, а повлиять на их привлечение или непривлечение к уголовной ответственности в силу своих должностных полномочий не мог. «Не ошибается тот, кто ничего не делает, прошу строго не наказывать», — заявил он в суде.
Стоит отметить, что сразу после задержания обвиняемый сообщил, что часть денег, около 25−30 млн руб., он отдал своей хорошей знакомой. В квартире женщины был проведен обыск, в ходе которого были изъяты деньги и золотые слитки. Впрочем, позже знакомая чекиста представила правоохранителям документы, свидетельствующие, что ее доход за последние 15 лет превысил 72 млн руб.
Как считает следствие, часть приобретенного на взятку имущества Царегородцев оформил на родственников.
Это два земельных участка и два частных дома недалеко от Перми, а также автомобили Mercedes E-класса и Range Rover. Также при расследовании были изъяты пять золотых слитков и $52 тыс. Арест был наложен и на квартиру и машино-место, которые купил Григорий Царегородцев, но через договор дарения оформил на мать.
В итоге суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 320 млн руб. Кроме того, он должен выплатить государству сумму, равную размеру взятки: за минусом стоимости изъятых в ходе следствия ценностей и денег она составляет чуть больше 138 млн руб. Также суд лишил Григория Царегородцева воинского звания «майор запаса» и запретил ему после освобождения занимать определенные должности в течение восьми лет. Арестованное имущество, которое числится за его родственниками, суд обратил в пользу государства. Судьба денег и золота, которые изъяли у свидетельницы по делу, решится в порядке гражданского судопроизводства.
Григорий Царегородцев, по данным его защитника, намерен обжаловать приговор после ознакомления с его мотивировочной частью.