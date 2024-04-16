За взяточничество экс-сотрудник ФСБ лишился свободы и недвижимости

Григория Царегородцева задержали в апреле прошлого года и этапировали в Москву, где он был по ходатайству следствия отправлен судом в СИЗО. Как следует из материалов дела, информация взяткодателей о передаче ему денег подтвердилась в том числе данными из изъятых компьютеров и смартфонов, а также показаниями свидетелей. Сам Григорий Царегородцев факт передачи денег отрицать не стал, но не согласился с тем, что 160 млн руб. были взяткой. Бывший контрразведчик настаивал, что просто решил обмануть предпринимателей, а повлиять на их привлечение или непривлечение к уголовной ответственности в силу своих должностных полномочий не мог. «Не ошибается тот, кто ничего не делает, прошу строго не наказывать», — заявил он в суде.