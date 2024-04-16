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Гости попали в больницу после свадьбы в Экибастузе

Санэпидемиологи Экибастуза проводят внеплановую проверку после сообщения о массовом отравлении посетителей одного из ресторанов города, передает BaigeNews.kz.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

В публикации сообщается, что 13 апреля в одном из заведений города прошло торжество «қыз ұзату», после чего посетители стали жаловаться на признаки пищевого отравления.

«Больше 25 человек лежат в инфекционной больнице в городе Экибастуз, многие приехали из городов Караганда, Астана, Павлодар и Аксу, и многих госпитализировали», — указано в посте.

Публикацию прокомментировало Экибастузское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.

«По случаю пищевого отравления управлением проводится внеплановая проверка в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в отношении ресторана», — говорится в сообщении.