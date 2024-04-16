Ни денег, ни телефонов: в Уссурийске мошенник продавал несуществующие гаджеты

В Уссурийске молодой мужчина решил нажиться, продавая «виртуальные» сотовые телефоны. Заработал неплохо — больше 200 тысяч рублей. Теперь может «заработать» еще и пять лет за решеткой, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Схему 23-летний житель Уссурийска придумал не особо хитрую — он разместил на популярной площадке в интернете объявление о продаже сотовых телефонов и просил у потенциальных покупателей сделать предоплату или полностью оплатить стоимость гаджета. После получения денег удалял сообщение и переставал выходить на связь.
Таким образом, молодому мошеннику удалось обмануть 12 человек, получив с них больше 200 тысяч рублей.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас оно утверждено прокурором и направлено в Уссурийский городской суд для рассмотрения.
К слову, все деньги он вернул пострадавшим в ходе следствия.