Мошенники от имени банков стали предлагать отказаться от спама

Опасность схемы заключается в том, что в случае успеха злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», а это ключевая информационная система страны, подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. В первую очередь, злоумышленники узнают персональные данные, что позволит им спланировать сложные целевые атаки. Также, по его словам, на человека могут оформить микрокредит. Заем до 15 тыс. рублей можно получить с помощью упрощенной идентификации — когда банку или МФО разрешено проверить клиента через портал.