Смерть ученика спортшколы в Актобе: родители заявили об избиении

«Все они ребята с отделения вольной борьбы: те, которые били, те, которые пострадали. Характеристика у всех положительная. Мы сами в шоке, что они так… ну, факты дедовщины. С тренерами тоже разговаривали. Такого до этого не было, говорят», — сказал Кайрат Ажбагамбетов, директор областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва им. Есет батыра.