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В Пенсильвании горит завод артиллерийских боеприпасов

На военном заводе боеприпасов в Скрантоне произошел пожар. Об этом сообщает Atlas News со ссылкой на свидетелей.

Источник: AP 2023

Предприятие находится в американском штате Пенсильвания, в городе Скрантон.

В сети уже появились фотографии и видео, на которых видно, как из территории завода поднимается густой черный дым.

На месте происшествия работают экстренные службы, отмечает издание, однако пока не ясно, что стало причиной инцидента.

Завод производит артиллерийские и другие боеприпасы для армии США, его управляющей компанией является Dynamics-Ordnance and Tactical Systems.

Предприятие в Скрантоне является одним из крупнейших производителей 155-мм снарядов в США, а такие боеприпасы Запада активно поставляются на Украину.

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